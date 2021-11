Nin Valiente, la bioquímica que viajaba 260 kilómetros todos los días por el sueño de jugar la Libertadores

La Copa Libertadores Femenina 2021 comenzó el miércoles con el triunfo de Cerro Porteño y la derrota de Sol de América. Este jueves, desde las 19:45, entra en acción el tercer representante paraguayo: el Deportivo Capiatá. Las Escoberas, clasificadas como Paraguay 3, son dirigidas por Nelson Basualdo, quien reforzó la plantilla para competir. Entre las jugadoras que llegaron y entrenaron por un mes está Ninfa Valiente, quien debutó este año en la máxima categoría con la camiseta de Guaireña. A pesar de que no tenía en los planes “ser una jugadora profesional”, el destino tiene a la nacida en Loreto, Concepción, en el escenario internacional.

“Ser una jugadora profesional me quedaba muy lejos, pero con el tiempo, a medida que fui creciendo yo jugaba con los niños en Loreto desde que tenía siete años. Me gustó siempre el fútbol y cuando fui a Villarrica para estudiar, me invitaron a los inter cursos y luego me invitaron al campeonato local de la ciudad, fui al club Olimpia y de ahí seleccionaron jugadoras para la selección Guaireña. De ahí jugué el interligas y se nos dio la oportunidad, al subir a Primera Guaireña, de jugar y de debutar”, recordó Valiente a ABC a horas del estreno de las Auriazules, que miden a Nacional de Montevideo (19:45) en el Arsenio Erico de Barrio Obrero.

“Yo nunca me imagine llegar tan pronto a esta instancia. El valor que representa para mí es el doblet, el triple porque soy del interior. Comencé de muy de abajo como para decir que pretendía ser una jugadora profesional. Vine agarrando esto por el camino”, añadió la futbolista, que paralelamente al fútbol, continúa estudiando. “Soy bioquímica clínica y estoy en el último año de química y farmacia”, señaló la atacante. “Me gustaría seguir jugando. Después de esto vuelvo a Villarrica. Si no hay interés de otro equipo me quedo por ahí porque yo trabajo. En Villarrica me dan la posibilidad de trabajar en mi profesión e ir a entrenar”, explicó.

Al recibir la propuesta de Capiatá, Valiente no dudo y aunque vivía a 130 kilómetros, decidió afrontar el desafío con un sacrificio: viajar todos los días desde Villarrica a Capiatá recorriendo 260 kilómetros. “Yo trabajaba desde las siete (7:00) hasta las doce (12:00). Luego salía, almorzaba y venía a Capiatá en dos horas. Llegaba a las tres (3:00) de la tarde, a las tres y media (3:30) estaba en el gimnasia y las cuatro (4:00), en cancha. Luego de entrenar volvía a Villarrica. Esa fue mi rutina por un mes, todos los días. En los últimos tiempos vine sola, pero siempre venía mi mamá, mi papá, mis amigas y hermanas. A cualquiera que tenga libre le traía”, relató.

“Siempre vine en vehículo. Capiatá costeaba el combustible, ese fue el primer trato. Venía por ruta uno, entraba en Paraguarí por Pirayú e iba por ruta dos. Me quedaba más cerca”, agregó al concepcionera. “Tuve varias ofertas, pero yo siempre, a la gente que se comunica conmigo le digo que le doy prioridad a mi profesión. Si me dan la oportunidad de un trabajo de medio turno y medio turno en el entrenamiento, sí. Es muy difícil, hay clubes que pagan bien, pero hay clubes que no están tan bien como para vivir del fútbol”, admitió Valiente, quien manifestó vivir las horas previas al choque contra las uruguayas con “mucha presión”.

“Capiatá no tiene presión. Capiatá está confirmado por chicas que tienen experiencia en esto. No hay presión. Yo sí estoy un poco presionada, estoy nerviosa, cosas que pasan. Quiero hacer bien las cosas, no quiero equivocarme. Tengo mucha presión, pero lo que debo hacer es tratar de tranquilizarme”, puntualizó, detallando que el primer objetivo del equipo es superar el Grupo D. “Tenemos un objetivo claro: queremos pasar de fase. Como dice el técnico, de poco hay que ir escalando porque no es que vas directo por el campeonato. Pasar de ronda es el objetivo y de ahí ir viendo como nos acomodamos a las metas que nos propongamos”, finalizó.