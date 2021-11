Tembetary sorprende a Tacuary y pasa

El “Rojiverde” sigue siendo el único representante de la tercera categoría de la APF en la competencia.

En el juego, fueron ligeramente superiores los dirigidos por Luis Escobar, pero no pudieron mantener la diferencia conseguida gracias al tanto de Manuel Maciel. En los penales estuvieron más finos, concretando cuatro tiros contra dos del “Tacua”.

En semifinales, Tembetary espera por el ganador del choque entre Sol de América y Deportivo Santaní.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Darío Gaona y Hugo Martínez. Cuarto árbitro: Blas Romero.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Alexis Fernández, Joel Roa, Sebastián Olmedo y Richard Ríos; Aldo González, Joel Aguilar (75′ Derlis Ortiz), Cristhian Fonseca (67′ Alfredo Mazacote) y Justo Roa; Manuel Maciel y Federico Mereles (63′ Éver Cáceres). D.T.: Luis Escobar. Tacuary: Ezequiel Medrano; Hugo Flores, Pablo Espinoza, Federico Acuña y Néstor Giménez; Hugo Valdez, Ronald Domínguez, Marcos Benítez (77′ Marcelo Matta) y Derlis Rodríguez (55′ Néstor Bareiro); Ignacio Rodríguez (51′ Iván Salcedo) y Gustavo Aguilar. D.T.: Daniel Lanata.

Goles: 48′ Manuel Maciel (AT) y 64′ Iván Salcedo (T). Penales: Anotaron: Éver Cáceres, Alexis Fernández, Alfredo Mazacote y Manuel Maciel (AT); Marcelo Matta y Gustavo Aguilar (T). Malograron: Sebastián Olmedo (AT); Ronald Domínguez y Néstor Bareiro (T). Amonestados: 12′ Giménez y 43′ Derlis Rodríguez, 66′ Espinoza (T); 33′ Joel Roa, 66′ Maciel (AT).