Francisco Arce, reconoce que:“no fue la mejor versión”

Por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, Cerro Porteño cayó derrotado ante Olimpia en La Nueva Olla, pero aún así consiguió la clasificación a la siguiente instancia. El entrenador azulgrana, Francisco Arce, analizó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa.

“Evidentemente estamos contentos por clasificar, era nuestro primer objetivo. Fue un partido muy duro y trabajado, bien jugado por ellos en el primer tiempo. Vamos a tener tiempo para descansar y mejorar esta forma de jugar, especialmente en casa”.

“Nosotros nos apuramos y la dividimos mucho, ese no es nuestro juego. Ellos controlaron bien la pelota en el primer tiempo, en el segundo tiempo estuvimos mejor. No fue nuestra mejor versión, cuando entramos en el juego largo y rebote, no nos sentimos cómodos”.

Lo mejor de Cerro Porteño

Francisco Arce rescató un valor en su equipo, a pesar de la opaca actuación. “Lo mejor que tuvo el equipo fue la entereza de todos en poder suplantar a los compañeros, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos”, fueron las palabras del entrenador.

Expectativas a futuro

Cerro Porteño jugará los octavos de final de la Copa Libertadores, el Ciclón clasifica como escolta de Colón en el Grupo G y ya piensa en sus próximos desafíos. Para cerrar la conferencia, Arce habló sobre las imperiosas mejoras que deben darse:

“Necesitamos un jugador diferente para poder conectar la defensa y el medio medio. No hay mucho secreto, necesitamos reforzarnos. Vamos a insistir y trabajar, ahora entran otros factores a jugar. Tenemos que ser más astutos y más vivos, ofreciendo menos ventaja a los rivales”

