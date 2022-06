Primera División B: Tembetary se mete en la pelea

Las principales acciones del partido empezaron a aparecer cerca de la media hora de juego, en cinco minutos se concretaron todos los tantos.

Antes de la media hora de juego, el “Rojiverde” de adelantó en el marcador, a través de Bill López, quien rubricó una buena combinación con el lateral Manuel Balbuena, recibiendo de espalda, girando y rematando colocado al costado izquierdo del portero Elías Delgadillo.

Dos minutos, el “Águila” emparejó al marcador con el tanto de Luis Torres, capitalizando en la boca del arco un servicio de Diego Doldán que llegó desde el costado izquierdo.

Inmediatamente, otra vez, el equipo comandado por Luis Fernando Escobar volvió a pasar al frente con un cabezazo de su capitán, el experimentado delantero Manuel Maciel, quien concretó una gran jugada y posterior centro de Lucas Zalazar por el sector derecho.

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Silvio Coronel y José Ocampo. Cuarto árbitro: Luis Trinidad.

Atlético Tembetary: Mario Ovando; Richard Prieto, Joel Roa, Ángel Vera y Manuel Balbuena; Lucas Zalazar (59′ José Ayala), Justo Roa, Guillermo Ayala y César Benítez; Manuel Maciel (68′ Derlis Ortiz) y Bill López (78′ Gerardo Corrales). D.T.: Luis Escobar. General Díaz: Elías Delgadillo; Luis Giménez, Richard Lazarev, Jesús Godoy y José Doldán (46′ Alcides Scarpellini); David Valenzuela, Luis Torres, Gerardo Doldán (75′ Andrés Núñez) y Rodrigo Gauna (86′ Blas Cattaneo); José Rotela y Diego Doldán. D.T.: Gabriel Rodríguez.

Goles: 28′ Bill López y 33′ Manuel Maciel (T); 30′ Luis Torres (GD). Amonestados: 66′ José Ayala (T); 14′ Gerardo Doldán, 66′ David Valenzuela y 72′ Alcides Scarpellini (GD).

* Hoy, a las 15:00: en el estadio Pablo Patricio Bogarin, Cristóbal Colón Ñemby vs. Presidente Hayes (arbitraje de Jorge Ruiz Díaz); en el estadio Ricardo Brugada, 3 de Febrero RB vs. Deportivo Capiatá (José Franco); en el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. 3 de Noviembre (Alberto Candia).

* Mañana, a las 15:00: en el estadio Roque Battilana, Deportivo Recoleta vs. 29 de Setiembre (Arcenio Mereles); en el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá vs. General Caballero ZC (Zulma Quiñónez); en el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. Cristóbal Colón JAS (Édgar Barrios); en el estadio Próculo Cortázar, 24 de Setiembre vs. Sportivo Limpeño (Sergio Melgarejo).