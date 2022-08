Escobar y la expulsión de Saúl Salcedo: “Fue correcta, yo estaba muy mareado”

Olimpia empató 1-1 con Resistencia este sábado en Para Uno, por la octava fecha del Torneo Clausura 2022. El Decano terminó el partido con dos hombres menos, por la expulsión de Saúl Salcedo y Mateo Gamarra, el primero estuvo en el foco de la controversia debido a la jugada en la que impactó con la rodilla sobre un jugador del “Resi”.

Fernando Escobar, quien recibió la “infracción” de Salcedo, habló con el Cardinal Deportivo y detalló cómo se vivieron los hechos en primera persona.

“Creo que la expulsión fue correcta. Me pidieron que me levantara, pero estaba muy mareado, no es que me hice ni nada. Quería seguir la jugada, pero él (Saúl Salcedo) dejó la rodilla”.

“Yo siempre ataco los espacios, cuando giro ya le encuentro con la rodilla arriba. No me dijo nada, pero sin problemas, eso queda en la cancha”, expresó.

En la parte final de la entrevista, Escobar elogió a Olimpia y valoró la actuación de su equipo, que por ahora se mantiene en el octavo lugar con 10 puntos.

“Fue un partido muy intenso, con un hombre menos ellos le metieron mucha intensidad. Nosotros sacamos un punto valioso, porque no es fácil jugar en la cancha de Olimpia por su gente. Esto nos sirve mucho para encarar la semana de buena manera”, sentenció.