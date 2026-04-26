Alerta meteorológica: tormentas fuertes en 4 departamentos de Paraguay

Poco antes de las 8:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas fuertes en cuatro departamentos del norte del país.

“Núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy”, indica el anuncio.

El aviso habla de lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a los departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú y el centro y noreste de Presidente Hayes.

Lluvias mañana y el martes

El pronóstico para este domingo a nivel nacional indica que seguirían registrándose lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

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Las precipitaciones continuarían mañana, lunes, en gran parte del país y el martes en la zona norte.