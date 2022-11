Libertad vs. Cerro Porteño: empate que aleja al Ciclón

Cerro llegaba a la cancha de Libertad con la obligación de ganar luego de conocer la derrota de Nacional y la victoria de Olimpia en la fecha. El gumarelo solo jugaba para completar el calendario y ser el campeón con más puntos para jugar la Supercopa Paraguay.

Cerro fue mejor a lo largo de la primera etapa, incluso, se vio algunas cosas que no se vieron en Cerro en el campeonato en la era Arce, jugar con pelotas largas.

Las jugadas del Ciclón se estaban dando más por el sector derecho donde jugaban Alberto Espínola y Enzo Giménez. Por allí jugaba más Cerro y era Samudio uno de los que más intentaba, pero ingresó varias veces en posición adelantada.

Después hubo una jugada en la que hubo un tiro de esquina a favor de Cerro Porteño. Carrizo tiró al primer palo, peinó Romero y el balón dio en la mano de Flores. Luego de la revisión del VAR, Éber Aquino cobró el penal y Jean Fernandes se encargó de patear así como contra 12 de Octubre y de nuevo erró el disparo.

Cerro también marcó un gol que fue anulado por posición adelantada de Fernando Romero que definió de gran forma ante la salida de Martín Silva.

En el segundo tiempo, Cerro fue de nuevo mejor. El equipo azulgrana jugó mejor que su rival y tuvo las mayores opciones para ponerse en ventaja en el marcador.

Libertad no llegó mucho, no tuvo mucho juego, le costaba hacer llegar el balón hasta Santa Cruz y Melgarejo. Roque tuvo una sola jugada clara en el segundo tiempo y su cabezazo se fue afuera, igual que Melgarejo que no apareció mucho.

Fue Cerro el que más buscó. El azulgrana en algunos minutos perdió el control de la pelota y allí metió cambios Francisco Arce. Esos cambios le vinieron bien a Cerro Porteño que creció y empezó a llegar con muchas situaciones claras de gol.

Libertad no podía salir y perdía la pelota de manera rápida para que Cerro Porteño se venga con todo arriba. Hubo remates de Moreno Martins, de Aquino y de otros jugadores del Ciclón que Martín Silva pudo sacar. El uruguayo fue la gran figura del partido.

El juego se fue con el empate sin goles que no le sirvió de nada a ninguno de los dos equipos. Cerro sigue en la pelea a tres puntos del nuevo líder, Olimpia.