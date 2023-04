Resistencia vs. Olimpia: alineaciones confirmadas

La undécima fecha del Torneo Apertura 2023 sigue este domingo, con el duelo entre Resistencia y Olimpia en primer turno, desde las 17:00, en el Defensores del Chaco. El arbitraje estará a cargo de Mario Díaz de Vivar y en el VAR estará Eduardo Britos.

El equipo de Diego Aguirre parte con grandes novedades, como el regreso de Sergio Otálvaro y Junior Barreto a la titularidad, más la incursión de Ramón Martínez al once. Por su lado, Sergio Orteman no modifica la estructura del once que le dio dos victorias seguidas, salvo en el arco, teniendo en cuenta que Marino Arzamendia pertenece a Olimpia.

Alineación de Olimpia

Juan Espínola; Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Junior Barreto, Facundo Zabala; Alejandro Silva (C), Ramón Martínez, Sebastián Quintana, Hugo Fernández; Manuel Romero, Guillermo Paiva. D.T: Diego Aguirre.

Alineación de Resistencia

Rhuan Dos Santos; Alexis Villalba, Andrés Duarte, Juan Miguel Ojeda, Rodrigo Mazur; Jorge Núñez, Matías Villareal, Walter Rodríguez (c), Alan Sombra; Alan Pereira, Nelson Da Silva. D.T: Sergio Orteman.