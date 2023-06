Daniel Garnero: “Dominamos y controlamos el juego”

El argentino lamentó la falta de efectividad en los metros finales: “No tuvimos muchas situaciones claras. Quizás el error fue no haber podido terminar situaciones que podían haber sido más efectivas en ataque. Lamentablemente, en una jugada que aciertan, terminan haciendo un gol y nosotros lo buscamos, lo seguimos insistiendo, hicimos un gol, pero lamentablemente no nos alcanzó”, manifestó.

Lea más: Athletico Paranaense vs. Libertad: un descuido gumarelo desemboca en la derrota

El conductor albinegro destacó el nivel de su equipo ante la calidad del rival “Jugamos ante un rival muy duro, muy difícil, en una cancha muy complicada y lo hicimos muy bien. No tuvimos mucho sobresaltos, dominamos el juego, no dejamos salir jugando, presionamos alto, todo lo que intentamos hacer nos salió, estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo”, finalizó.

El protagonista de la acción polémica de la noche, Héctor “Tito” Villalba, se refirió a la jugada en la que el árbitro Gery Vargas, a instancias del VAR termina anulando por una supuesta mano del extremo gumarelo: “No sé si me pega o no me pega, lo único que sé es que tengo la mano pegada al cuerpo, y me quedó ahí...”, expresó.