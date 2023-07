Humberto García sostiene que lo ganaron con un juego inteligente

“Más que importante estos tres puntos porque veníamos de dos derrotas seguidas. Hemos hecho un muy buen trabajo en el primer tiempo, donde creo que fuimos superiores y en el segundo, cuando Luqueño emparejo en lo futbolístico fuimos inteligentes para hacerlos daño con los contragolpes”, explicó en conferencia de prensa Humberto García, entrenador de Ameliano.

Lea más: Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Ameliano sigue siendo la sombra negra de Luqueño

La V azulada llegaba a este duelo tras dos derrotas seguidas, a lo que el DT manifestó: “En las derrotas anteriores no estaba preocupado porque el equipo jugó bien. Lo que si no estaba conforme por los resultados, que me parece no fueron justos por lo que propuso el equipo. Nosotros siempre confiamos en el trabajo, en lo que podíamos hacer y en este partido creo que se hizo justicia porque lo ganamos de buena manera””

Una de las situaciones llamativas durante el juego fue la entrega de un papelito con indicaciones para el defensor Hugo Benítez. Sobre este punto, García indicó: “Las indicaciones eran posicionales, por el cansancio de Barreto que lo pasamos por afuera. Meterle a Piru Contrera sobre Rojas y tratar de taponar a Báez y pasarle a Elvio sobre Alborno para tratar de jugar un poco más rápido”.