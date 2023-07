Quedaron cerca del primer objetivo, destacó Óscar Ruiz

“Sabíamos de la importancia de este partido. Nos preparamos mucho, fue un partido muy sufrido y por suerte pudimos quedarnos con una victoria que nos ayuda a acercarnos al primer objetivo que tenemos que es la de salir de la zona descenso”apuntó Óscar Ruiz, figura en la victoria de Tacuary 2-1 ante Guaireña.

El volante ofensivo del Buque fue de los más participativos de mitad de cancha hacia adelante y tuvo protagonismo directo en ambos goles. “Me tocó participar mucho y también ser parte directa en los goles. Lastimosamente en una me quedó para mi derecha y no pude definir bien, pero en el rebote pudimos marcar el segundo tanto que nos dio la victoria”.

“Ahora debemos seguir por este camino. Trabajando para lo que se viene. Estamos cerca del objetivo que nos trazamos al iniciar este torneo y para ello tenemos que ganar el próximo partido o de lo contrario estos tres puntos no van a servir de mucho”, concluyó el futbolista del cuadro de Barrio Jara.