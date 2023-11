Hinchas piden salida de varios jugadores en Guaraní

“Fuimos a apoyar al equipo, no nos esperábamos esto, fue una decepción total. Los hinchas entraron a pedirle a los jugadores que pongan garra, no esperábamos este resultado, hay muchos jugadores que no se merecen vestir la camiseta de Guaraní”, señaló Serafini a la 730 AM, ABC Cardinal.

Nombró a algunos jugadores que no deben jugar en Guaraní. “Elías Sarquis por ejemplo, Romeo Benítez no moja la camiseta, no quiere que se le grite, creo que la directiva tiene que hacer un seguimiento a los jugadores, que según sabemos no están bien entre ellos”.

Mencionó que tienen informes que los jugadores están enfrentados entre sí. “No sabría porque no están unidos, hay grupos enfrentados, pero eso no tiene que pasar, ayer tenían que demostrar otra cosa ellos. La policía nos pidió calma, nosotros queríamos hablar con los jugadores y solo vinieron Rodrigo Muñoz y Raúl Cáceres. No se puede errar dos penales en un partido”.

Nombró a otros jugadores que deben salir y a técnicos que pueden llegar al club. “Paul Riveros, Ariel Salomoni que ayer estaba perdido. Cuando vino el técnico dije que no era para Guaraní y no es para Guaraní. Tenemos técnicos que pueden ser buenos en Guaraní, Troadio Duarte o Humberto García, el mismo Aureliano Torres que le tiraron y se fue a Olimpia, pero se manejan mal en Guaraní”, concluyó.