Albirroja Sub 23: Convocados para los amistosos con Argentina

El primer test match será el próximo sábado 8 y el segundo, el lunes 10, ambos a las 16:00, en escenarios a ser confirmados.

La Albirroja integra el Grupo D en los Juegos Olímpicos París 2024. El miércoles 24 de julio jugará contra Japón, en Burdeos; el sábado 27 lidiará con Israel, en la capital francesa y el martes 30 cotejará con Malí, también en París.

Los futbolistas citados por el “Bambino” Jara Saguier para los choques de fogueo frente a los albicelestes son los siguientes:

* Arqueros: Ángel González (Libertad) y Rodrigo Frutos (Olimpia).

* Defensores: Alan Núñez, Víctor Cabañas y Ronaldo Dejesús (Cerro Porteño), Fernando Román y Alexis Cantero (Guaraní), Gilberto Flores (Trinidense), Gastón Benítez (Sol de América) y Daniel Rivas (Nacional).

* Mediocampistas: Fernando Cardozo y Marcos Gómez (Olimpia), Ariel Gamarra y Juan José Cardozo (Argentinos Juniors), Wilder Viera (Cerro Porteño), Rubén Lezcano (Libertad), Gustavo Caballero (Nacional) y Enso González (Wolverhampton).

* Delanteros: Tiago Caballero y Diego Duarte (Nacional), Marcelo Fernández (Libertad), Marcelo Pérez (Huracán) y Kevin Parzajuk (Olimpia).

* Conductores de las selecciones menores. El argentino Aldo Pedro Duscher (45 años) sería el entrenador de la Albirroja Sub 20, contando con la asistencia de Diego Gavilán (44). La Sub 17 es dirigida por Mariano Esteban Uglessich (42), mientras que la Sub 15 estaría a cargo de Antolín Alcaraz Viveros (41).