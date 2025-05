Alliana sobre Miguel Prieto: Como candidato, “para nosotros no existe”

En medio del debate por el polémico pedido de intervención contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se desmarcó de las acusaciones que apuntan al movimiento Honor Colorado como impulsor político de la medida. Afirmó que la solicitud, presentada por la Contraloría General de la República, será tratada con imparcialidad en la Cámara de Diputados.

“No es cierto que queramos sacarlo de la cancha. Miguel Prieto no es ni un dedo, ni una verruga de lo que fue Fernando Lugo como candidato. No representa ni el 10% de lo que fue Efraín Alegre en su momento. Para nosotros, simplemente, no existe como candidato”, afirmó Alliana.

Intervención de Asunción y Ciudad del Este

El vicepresidente negó que el pedido de intervención tenga fines electorales y subrayó que el caso será analizado con el mismo criterio que el de la Municipalidad de Asunción, también bajo investigación por denuncias de corrupción.

“Vamos a ser justos con ambas instituciones. Si realmente ameritan ser intervenidas, que la ciudadanía lo vea. Hay denuncias serias contra ambas gestiones”, sostuvo.

Alliana manifestó además su respaldo al trabajo de la Contraloría: “Claro que confiamos. Por todos los dictámenes que viene realizando, se ganó nuestra confianza. Yo particularmente creo en lo que emitió la Contraloría, pero también debemos dar el derecho a la defensa a ambos intendentes”.

Candidatura de Alliana

Consultado sobre su futuro político, Alliana no ocultó su interés en postularse a la presidencia de la República. “Me encantaría ser candidato por Honor Colorado, pero es una decisión que tomaré después de las elecciones municipales de 2026”, adelantó.