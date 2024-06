Jorge Mendoza y la victoria ante Cerro

“Sabíamos que dependía de como empecemos el partido, que no sea intenso y de ida y vuelta, la gente iba a pedir que el equipo gane, analizamos eso, Cerro jugaba mucho por fuera y no teníamos que dar mucho espacio, yo me quedaba como un central más. Encontramos los espacios y también hicimos nuestro juego, somos un equipo ordenado”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Hablamos antes de entrar a la cancha, Cerro abre mucho la cancha y teníamos que evitar, lo hicimos bien. Los volantes de ellos también llegan con opciones. Nuestros extremos estaban picantes, Marcelo Ferreira hizo un desgaste impresionante, jugamos con la impaciencia de la gente y también apelaron a los pelotazos que nos vino muy bien”, añadió.

Fue consultado si hubo incentivo para los jugadores de Sportivo Luqueño. “La gente tira por tirar, vi los montos y dije ojalá, el incentivo nuestro es el premio que nos da el club, además, teníamos el incentivo de no ganarle aún a Cerro desde la vuelta a primera. Tirar montos es delicado, nuestro incentivo era querer ganar y veníamos de otra derrota en copa”.

Señaló que cambiaron de sistema y se están adaptando. “Con el sistema que jugamos ayer nos da superioridad en el medio para estar bien cerrado y que sepamos acompañar al delantero que juega, y eso hizo Rodrigo que siempre pisa el área y se vio en el primer gol. Le encontramos la vuelta al sistema, vamos entendiendo más lo que quiere el profesor y ojalá sea el inicio de cosas grandes para nosotros”.

“Uno sabe cuando el rival esta golpeado, uno lo siente y con la experiencia sabemos que empieza el nerviosismo, errar los pases, hay muchas cosas que pasan. Era nuestro momento para manejar el partido. Alfredo Aguilar fue una de las figuras, era tratar que pasen los minutos, no aprovechamos para marcar goles y sacamos un resultado que necesitábamos”, finalizó.