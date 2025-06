Caso Fernanda: renuncia abogado del sospechoso y revela estos detalles

El adolescente imputado por el feminicidio de Fernanda Benítez reveló a las autoridades dónde se encontraba el cuerpo de la adolescente de 17 años, que estaba desaparecida desde la semana pasada en Coronel Oviedo. El abogado Enrique Villagra contó que fue convocado por la familia del principal imputado antes de que se hallara el cuerpo.

Agregó que al enterarse de la gravedad del hecho decidió convocar al personal de Investigación de Delitos. Indicó que el caso le impactó sobremanera y decidió no ejercer la defensa de la familia implicada.

“Si sabía de qué iba a ser, no me constituiría jamás. Soy padre de familia, tengo responsabilidad social, soy abogado litigante hace 22 años y no puedo aniquilar mi profesión, por querer ganar dinero, en estas circunstancias y con la sangre de gente inocente”, manifestó.

Convenció al adolescente de confesar

“El joven estaba muy tranquilo, muy lúcido para dialogar. Los padres estaban muy preocupados, llegaron otros familiares, hubo llanto en la casa también”, señaló con respecto al ambiente con el cual se encontró al llegar a la casa el día del hallazgo del cuerpo de Fernanda Benítez.

Detalló que advirtió a los padres de que se venía un proceso difícil, debido a la gravedad del hecho. “Le manifesté al joven que había que colaborar con la justicia y había que contar con quiénes hizo el hecho”, relató sobre cómo lo convenció de revelar el lugar donde se encontraba el cuerpo de Fernanda.

El abogado indicó que los padres del sospechoso creían que aparentemente la víctima estaba embarazada y “buscaron solucionar”, pero no quiso hacer más preguntas. Dijo que cuando él llegó, los padres ya sabían dónde estaba el cuerpo.

“Me informaron que ella había fallecido y estaba enterrada, pero recién luego de la llegada de la Policía, cuando el joven estaba esposado, informaron la ubicación exacta de donde estaba depositado el cuerpo”, agregó en conversación con la 1080 AM.