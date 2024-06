Feriado ajetreado de la selección nacional

El entrenador albirrojo, Daniel Garnero, tendrá a sus dirigidos esta mañana en la cancha alistando el equipo que arrancará el juego de preparación de mañana, en el Estadio Nacional, a las 20:00. Mirando lo que estipuló el técnico en su foja, se perfila una formación distinta a la que arrancó en Lima en el amistoso del viernes pasado.

El capitán Gustavo Gómez no estuvo entre los 14 futbolistas que utilizó Garnero frente a los peruanos. Asimismo, en aquel encuentro no fueron considerados los locales Iván Ramírez y Matías Espinoza, dos que tal vez pasen a integrar el once base para mañana. En la línea del medio, resta por ver a quiénes recurrirá el técnico, es decir si se mantiene a los dos volantes, Mathías Villasanti y Andrés Cubas, o también echará mano a la rotación. En lo ofensivo, Julio Enciso va a tener más minutos a diferencia del juego anterior y es el turno de Adam Bareiro, en ese afán de encontrar el hombre/gol que le falta a la selección paraguaya. Ángel Romero es otro que está expectante.

Mucho más claro se tendrá el panorama luego del entrenamiento de esta mañana, y la charla que se mantendrá con Garnero en la zona mixta de Albiróga.

Sub 23, en otra prueba en Argentina

Esperando una mejor presentación que la del sábado, la selección paraguaya Sub 23 de nuevo se calibrará esta tarde con el seleccionado argentino. Ambos equipos se aprestan de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el juego de preparación del sábado, los dirigidos por Carlos Jara Saguier no evitaron caer estrepitosamente (0-4) y van por la revancha, a las 14:00 en Lanús.