¿La gente no quiere que le vaya bien a la selección?

“Creo que hay un ambiente donde vienen aquí con una carga emocional distinta, no es lo ideal, pasa el tiempo y no logran los objetivos, eso hace que aumenten los nervios. Tengo que tratar de lavarles la cabeza e ingresen a la cancha de la mejor manera posible, el error es parte del juego y asumirlo para cambiar”, señaló en la conferencia de prensa.

En un momento señaló que Chile y Perú están peor que Paraguay en las eliminatorias y ambos llenaron el estadio, poniendo en duda que eso pase en Paraguay si se juega en el Defensores y sentenció con una frase que no cayó nada bien. “Parece que no quieren que le vaya bien a la selección”.

También fue consultado por la posición en la que jugó Romero Gamarra, tirado por la derecha y no estando en el medio. “La posición de Kaku me imaginaba cerca de Julio, que tenga el arco enfrente, no imaginé que iba a estar corriendo al lateral, la idea inicial es que se asocie con sus compañeros, no nos salió, no estuvimos precisos, nos costó y quería ver si podía ser una opción. Pensando en la competencia queríamos darle más seguridad y confianza a Carlos Coronel. Morínigo y Aguilar saben lo que queremos”, señaló que quiere darle más confianza a Carlos Coronel en el arco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Habló de la falta de gol de la selección. “La falta de gol no es por un motivo nada más, si no estás preciso en las ejecuciones, cuando el estado de ánimo no es ideal no estás tan preciso. Lo de Tony, bueno, compite con figuras que pasan un gran momento y es decisión deportiva”, sobre la ausencia de Antonio Sanabria.

“Creo que con un empujón anímico se consolidan un montón de ideas, es algo que pasa cuando jugás. Tenemos que lograr que el equipo se libere de cargas para estar más suelto. Tenemos que entrar lo más liberado posible”, añadió.