Olimpia analiza posibles salidas

Lanús propone el préstamo de Juan Ángel Espínola (29), a cambio de unos 200.000 dólares, con una opción de compra interesante (alrededor de US$ 1.500.000). Sin embargo, la operación no resulta sencilla, teniendo en cuenta que el Decano primero debe ponerse al día con el futbolista y no tiene la posibilidad de incorporar en un puesto sencillo como el de arco. Podría quedar “desnudo” si eventualmente Gastón Olveira (31) queda lesionado.

Talleres de Córdoba se suma a la lista de interesados en Fernando Cardozo (23), pretendido por Newell’s Old Boys y Estudiantes de la Plata. La salida del volante sería más factible al existir varias opciones de reemplazo.

Debido a las necesidades económicas de la institución. para las autoridades franjeadas, todos los jugadores son transferibles, dependiendo de las propuestas.

Las actividades preparatorias se iniciaron ayer en la Villa de Fernando de la Mora, con la participación de los dos únicos “refuerzos” Brian Montenegro (31) y Alberto Espínola (33). El viaje a Encarnación para los trabajos físicos de base está marcado para el domingo.