Copa América 2024: Panamá gana al local y sigue con vida en el Grupo C

Panamá, que venía de caer ante Uruguay, consiguió una victoria de 2-1 sobre el local Estados Unidos en juego del Grupo C de la Copa América. Los norteamericanos sufrieron la expulsión de Tim Weah a los 18 minutos del primer tiempo, no obstante, llegaron al gol a los 22 minutos por medio de Balogun. Panamá igualó cuatro minutos después a través de César Blackman. En el segundo tiempo, los panameños llegaron al segundo con el gol de José Fajardo para terminar remontando y ganando para seguir con vida y definir en el último partido ante Bolivia si clasifica o no.