Madre de Elías Giménez: “Murió por un sistema que no supo verlo”

Elías Giménez (20) había desaparecido el 19 de mayo y pese a los intentos por localizarlo, su cuerpo fue encontrado el 27 de mayo pasado. Hoy, su madre, Marta Riveros, dio a conocer una “carta abierta” sobre el fallecimiento de su hijo.

Según comenta, desde la desaparición del joven ella recibió una “infinidad de mensajes”, desde aliento, preguntas e inclusive “juicios”, aunque ella siempre guardó la “esperanza intacta” de encontrar con vida a Elías.

“Soñaba con abrazarlo una vez más, con escuchar su risa, con que me contara cómo le fue en el día, con seguir construyendo juntos esos pequeños momentos que para nosotros lo eran todo. Pero no fue así. Un protocolo fiscal, hecho para casos generales y no para personas con discapacidad, me robó esa oportunidad", sostiene.

Asimismo, asegura que explicó a la Fiscalía que pese a que su hijo tenía 20 años, “su condición de autismo lo hacía vulnerable y lo hacía un niño en muchos aspectos”, por lo que “necesitaba ayuda, guía y protección”.

“Elías no quería morir”

“Necesitaba ser entendido. Pero no me dieron el tiempo de explicarlo. Y cuando el tiempo es negado a una madre que conoce profundamente la vida de su hijo, se pierde más que una oportunidad: se pierde una vida. Quizás, si la Fiscala Cynthia Torres hubiese conocido el autismo de cerca, si fuese mamá azul, habría entendido lo que yo trataba de decir. Habría sentido. Habría empatizado. Pero eso no ocurrió. Hoy también quiero hablarles a quienes han hablado sin saber“, agrega.

Sobre las “versiones” referentes a que su hijo se había “autoeliminado” dice que ella, al conocerlo “mejor que nadie”, desmiente totalmente tales datos.

“Salgo a desmentirlo con el dolor más profundo y con la verdad más limpia. Elías no quería morir. Elías tenía miedo. Elías estaba intentando crecer a su manera. Quería demostrarme que era capaz, que podía tomar un Bolt solo, que podía ser independiente como veía en otros. Quería sentirse grande. Quería descubrir el mundo a su ritmo”, detalla.

También señala que si se hubiese actuado más rápido o si “se tomaban en serio sus declaraciones” o se tenían mayores datos por parte de la conductora de Bolt que trasladó a su hijo “tal vez yo hubiera podido al menos velarlo a cajón abierto”.

“Murió por un sistema que no supo verlo”

“Abrazarlo una última vez. Despedirme con dignidad y con el respeto que él merecía. No todos comprenden lo que significa vivir con una condición como el autismo. No todos saben lo que cuesta cada pequeño paso, cada avance, cada decisión. Opinar desde afuera es fácil. Juzgar, más aún. Pero vivir el autismo es otra historia. Solo quienes lo caminamos día a día entendemos el peso de lo que hemos perdido“, precisa.

En lo que refiere a su escrito asegura que lo hace “por Elías, por mí, por todas las madres y padres que luchan por ser escuchados, por ser tomados en serio cuando advierten que sus hijos necesitan un trato diferente, justo y humano”.

“No quiero que la historia de mi hijo se repita. No quiero más protocolos sordos. No quiero más indiferencia ante la discapacidad. Elías no murió por una decisión propia. Murió por un sistema que no supo verlo. Y ese dolor no se va”, lamenta.

Finalmente, subraya que “desde ese dolor, yo elijo seguir alzando la voz. Por él, y por todos los Elías que aún tienen la esperanza de ser comprendidos”, ya que ella es “una mamá que nunca dejará de amar, de luchar, y de recordar”.

