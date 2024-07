Copa Paraguay: Clasificación muy sufrida de Atlético Tembetary

La única anotación del partido se registró recién en la complementaria, originada con una incursión ofensiva del lateral Ángel Cristaldo, quien ganó línea de fondo por derecha y metió el centro rasante que Federico Mereles terminó conectando de primera.

Lea más: Copa Paraguay: Salto del Guairá, otro de UFI a la fase 3

De esa manera, el “Rojiverde”, uno de los grandes animadores de la categoría semiprofesional, se cita en la siguiente instancia con el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, representante del máximo circuito de nuestro fútbol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Christian Giménez y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

Fulgencio Yegros: Héctor Albariza; Pablo Paniagua, Oliver Pereira, Diego Arrúa y Arturo Benítez (71′ Marcelo Vargas); Fernando Páez (90′ Robert González), Erson Álvarez, Elvio Amarilla (61′ Mathías Cáceres) y Thiago Vera; José Aquino (61′ Eduardo Ayala) y Arturo Paredez (90′ Carlos Genes). D.T.: Jorge Daniel Núñez. Atlético Tembetary: Tomás Canteros; Ángel Cristaldo, Hugo Espínola, Joel Roa y Ifeanyi Obeta (70′ Rubén Pérez); Federico Mereles (66′ Derlis Martínez), Joel Aguilar y Willian Candia (66′ Anselem Onyenze) y Cristhian Batte; Bill López Isidre (84′ Maximiliano Rolón) y Estiven Pérez. D.T.: Arturo Villasanti.

Gol: 50′ Federico Mereles (AT). Amonestados: 22′ Benítez y 80′ Páez (FY); 25′ López Isidre, 85′ Rubén Pérez (AT). Expulsado: 86′ Espínola, con roja directa (AT).

Agenda de la Semana 7

La disputa de la segunda instancia del torneo de integración de la APF prosigue el martes con un par de lances que pondrán en marcha la séptima semana de competencia.

* Martes, a las 16:00. 1° de Marzo de Pilar-Benjamín Aceval. A las 18:30. Nacional de Yby Yau-Sportivo Carapeguá, ambos en el estadio Parque del Guairá, en Villarrica.

* Miércoles, a las 14:00. 12 de Octubre SD-Capitán Figari. A las 16:15. Atlántida SC-Independiente CG, ambos en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. A las 18:30. Sportivo Limpeño-Resistencia, en el estadio Tomás Beggan Correa, en barrio Ricardo Brugada.

* Jueves, a las 16:15. 16 de Julio de Puerto Sastre-Fernando de la Mora. A las 18:30. Cristóbal Colón JAS-Rubio Ñu, ambos en el estadio Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

* Los clasificados a la tercera fase: Deportivo Recoleta, Deportivo Santaní, 3 de Febrero CDE, Encarnación FC, Atlético Colegiales, Guaireña FC, Martín Ledesma, Atlético Tembetary (Intermedia), 24 de Setiembre de Areguá (Primera B), Guaraní de La Colmena, Salto del Guairá, Sport Unión de Piribebuy (UFI) y Sportivo Iteño (Primera C).