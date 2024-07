Ariel Galeano: “La vuelta será complicada”

“No es un resultado abultado, es de tener mucho cuidado. La vuelta vamos a jugar en un campo complicado y lo vamos a tener que hacer con mucha cautela, sin tener la serie resuelta”, fueron las primeras palabras del entrenador de Libertad, Ariel Galeano, luego de la victoria 2-0 ante la Universidad Católica de Ecuador.

Cuando fue consultado sobre donde estuvo la diferencia, el entrenador gumarelo señaló: “Libertad fue eficaz, tanto en goles y tanto en llegadas. El partido parejo por momento, algo que no queríamos, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo muy bueno técnicamente”.

“En el primer tiempo nos costó un poco más, pero en la segunda parte acomodamos las piezas para que ellos no nos agarren mal parados, como sucedió en el primer tiempo. Muchas de las pelotas que perdimos fue porque aún no estamos sueltos y las llegadas del rival no fueron con sensaciones claras de gol”, finalizó el DT.