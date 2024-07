2 de Mayo PJC: Otra heroica en Villa Elisa

El elenco de Felipe Giménez ya pasó por una situación similar en el torneo Apertura, también en Villa Elisa, donde había oficiado de local el Sportivo Ameliano (fecha 8), contra el que supo reponerse a la expulsión de Brahian Ayala (minuto 28) y se terminó quedándose con los puntos por idéntico marcador, con los tantos de Miguel Barreto y Ronald Cornet.

Lea más: Felipe Giménez: “Me siento marcado por los árbitros”

Pese a la demostración de actitud, el conductor del albiazul cuestionó duramente el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. “Me siento marcado por los árbitros. El árbitro me pudo hablar y decirme que en la próxima me amonestaba”, comentó Giménez sobre la tarjeta amarilla recibida a los 36 minutos. “Vino, me habló y me amonestó. Y veo que algunos entrenadores le hablan y le hablan. Tenemos que ser justos con todos”, expresó.