Felipe Giménez: “Me siento marcado por los árbitros”

2 de Mayo derrotó 2-0 a Sol de América a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre menos. A los 13 minutos, Juan Feliú fue expulsado por medio del VAR después de cortar una ocasión manifiesta de gol de Luis Ortiz. Felipe Giménez analizó la jugada y apuntó con el árbitro Juan Gabriel Benítez, quien había amonestado al entrenador.

“Me siento marcado por los árbitros. Hoy el árbitro me pudo hablar y decirme que en la próxima me amonestaba”, comentó Giménez sobre la tarjeta amarilla recibida a los 36 minutos. “Vino, me habló y me amonestó. Y veo que algunos entrenadores le hablan y le hablan. Tenemos que ser justos con todos”, finalizó en conferencia el ex jugador de Cerro Porteño y Olimpia.