Ingresos económicos en Olimpia: Gotas en el desierto

Fernando Cardozo fue a Newell’s Old Boys en 1.200.000 dólares (50 por ciento de los derechos económicos). Saúl Savín Salcedo pasó al mismo club en US$ 2.000.000 (100%), mientras que Facundo Bruera militará en San Lorenzo de Almagro que abonará US$ 1.200.000 (50%), en dos pagos.

Como la torta se divide en varias partes, la tesorería franjeada no recibe el total de 4.400.000 dólares como marca la sumatoria del trío del traspasos. Lo que ingresa al club servirá para pagar una pequeña parte de la gran deuda, la puesta al día gradual de los salarios y el pago de una mínima fracción de las obras de ampliación y modernización del estadio de Para Uno.

El Decano no puede contratar jugadores en este periodo ni en el próximo. Por más que honre gran parte de sus compromisos a fin de año, tampoco tendría vía libre para incorporar, porque la inhibición de la FIFA por dos ventanas no se debe por las dudas, sino por una medida disciplinaria por haber alargado (chicaneado) el tema del uruguayo Agustín Ale, uno de los tantos que recurrió a la matriz del balompié mundial en reclamo de sus derechos.

* Aniversario. El festejo por los 122 años del club fue anoche en la Casa 1927. La fiesta masiva está marcada para el 2025, con la expectativa de inaugurar el estadio en esa época.