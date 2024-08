Marcelo Palau: “Nos vamos conformes con el esfuerzo”

“Es difícil calificarla (el desarrollo del encuentro). A los diez minutos te quedas con un jugador menos, en una expulsión dudosa y un penal claro que que no se revisó. Es difícil jugar once contra once ante un equipo muy bueno e imaginate con uno menos. Pero nos vamos conformes con el esfuerzo”, comentó Marcelo Palau, entrenador de Tacuary, luego de la derrota 2-0 ante el 2 de Mayo PJC.

A renglón seguido, el técnico del elenco de barrio Jara agregó: “Así y todo los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Las primeras chances claras de gol fueron nuestras. Arrancamos bien hasta la expulsión, pero después de eso tuvimos que modificar la forma de jugar y recurrimos a una manera que no nos gusta (defender)”.

“Tristes por el resultado, un poco preocupado porque en el fútbol paraguayo se siguen dando este tipo de situaciones arbitrales, pero muy orgulloso por el esfuerzo que pusieron los muchachos. Ganas y actitud sobran, así como calidad futbolística”, finalizó el DT del Buque.