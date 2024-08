Ameliano 2-2 Guaraní: La V reaccionó a tiempo

Se jugaron dos tiempos con caras muy diferentes

Una primera parte muy disputada y no tan bien jugada. Mucha lucha, poca claridad con el balón. Pero entre los dos equipos, el que más incómodo estuvo por el trámite fue Guaraní.

El conjunto dirigido por Francisco Arce no logró encontrarse durante ese primer lapso. No pudo juntar a sus hombres para generar juego, pues Ameliano se encargó de cortar toda posibilidad. La presión alta, acompañada de mucho orden táctico y sacrificio de sus hombres, hicieron que la visita no tenga tiempo ni espacio para crear.

Cada vez que pasaban a campo adversario tuvieron que aparecer las individualidades para intentar generar alguna chance de gol, la cual no apareció en todo ese lapso.

Los dirigidos por Pedro Sarabia tienen bien aprendido el libreto y ya lo demostraron en la fecha pasada. Intentar robar pelotas lo más cerca de la portería rival para rápidamente pasar a faceta ofensiva.

Si bien en muchas ocasiones lo consiguieron, en ninguna ocasión inquietaron a Gaspar Servio.

En la segunda parte la película cambió completamente de arranque. Chiqui corrigió algunos aspectos tácticos, especialmente en el medio sector. Refrescó su equipo con dos modificaciones y Adrián Alcaraz, tras una jugada individual, inclinó la balanza a favor del aborigen con su gol.

Ameliano comenzó a presionar alto nuevamente y un descuido en el fondo, tras un rechazo largo, les costó el segundo, nuevamente en los pies de Alcaraz.

Parecía que Guaraní solo tenía que sostener el resultado, pero el empuje de su rival, que nunca se dio por vencido, les hizo cometer errores en el fondo que costaron muy caro. Primero fue Bruno Barja, quien acortó distancias, y la paridad, con justicia en ese momento, llegó de los pies de Cristhian Ocampos.

“Fuimos inoperantes...”

“No conseguimos defender dos pelotas largas, algo que habíamos previsto. Por eso la entrada de algunos jugadores, así como para cubrir los saques laterales, que es algo que ellos lo trabajan muy bien”, explicó Francisco Arce, entrenador de Guaraní con relación al empate 2-2 ante Ameliano.

Seguido añadió: “Los dos goles llegaron de la forma que pensamos que podían llegar, nosotros fuimos inoperantes y se nos escaparon dos puntos”.

En cuanto al desarrollo de juego, el entrenador aurinegro manifestó: “Fue un primer tiempo táctico y estudiado por parte de los dos. Nosotros no queríamos ofrecer espacios para que ellos nos contrataquen, pero si nos equivocamos al recuperar algunas pelotas”.

“En el primer tiempo queríamos darles la pelota y contragolpear. En la segunda parte salir a presionar en toda la cancha y nos dio resultado”, concluyó Chiqui Arce.