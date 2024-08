Pedro Sarabia: “En el primer tiempo les neutralizamos”

“Nosotros teníamos que tratar que no salgan jugando cómodamenta porque ellos tienen buen manejo de balón. En el primer tiempo les neutralizamos y en el segundo tiempo nos desuidamos atrás cuando estábamos atacando, pero fue una virtud del rival”, explicó Pedro Sarabia, entrenador de Ameliano tras el empate 2-2 ante Guaraní.

“Nosotros no bajamos los brazos y tengo que felicitar a mis jugadores porque no es fácil estar dos goles abajo y volver a empatar ante un buen rival. Cuando nos hacen los dos goles nosotros logramos reaccionar, pero tenemos que tratar de cambiar eso. No ir abajo para luego despertarse”, sostuvo el DT de la V azulada.

Para finalizar, el Cabo indicó: “En una primera etapa fuimos un equipo que presiona arriba, pero al no lograr sostener terminábamos perdiendo. En otro momento esperamos y sacamos buenos resultados. Pero un entrenador debe ir planificando los partidos de acuerdo al rival que va a enfrentar”.