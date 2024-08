Felipe Giménez: “Conforme con el punto”

“Un partido difícil y muy disputado. Me voy conforme por el punto, por el rival que enfrentamos y porque cuando no podes ganar es importante no perder, algo que nos pasó mucho en el Apertura”, indicó el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, Felipe Giménez.

Lea más: Guaraní vs. Sportivo 2 de Mayo: Resultado y resumen

Seguido, el técnico del Gallo norteño explicó: “Queríamos hacer un poco más de daño al rival, pero por el desgaste que traíamos con los partidos seguidos era importante no ceder espacios, contener los avances ofensivos de ellos y era importante no perder hoy”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Primero nosotros, cuerpo técnico. No confundirnos, no creer cosas que no son reales o firmes y después con el plantel. Tenemos que estar con mucha humildad, con los pies en la tierra e ir partido a partido. Es importante sostener esto, porque el objetivo que tiene el grupo es salvar la categoría, entrar en Copa Libertadores y por último finalizar en el podio del Torneo”, manfiestó el DT norteño, ante la consulta de como se lleva esta situación de estar en lo alto en la tabla.