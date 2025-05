Ayolas: denuncian a Grupo Lince por supuesto hecho de tortura

Liliana Vera señaló que, en la noche del viernes, su hijo, quien tiene problemas de adicción, fue aprehendido por personal del Grupo Lince después de que ingresara a un local comercial. “No estoy en contra del procedimiento, pero sí en la manera de actuar. Los intervinientes lo llevaron hasta la Comisaría de la Isla Yasyretá, y ahí le empezaron a torturar con picanas eléctricas, le colocaron bolsas. Yo no digo que mi hijo sea un santo, él se fue a un negocio a crear zozobra, pero eso no justifica el actuar de los Linces”, aseveró.

Asimismo, dijo que su hijo le manifestó que recibió amenazas de parte de los intervinientes, y que, si él comentaba a su madre, que es de la prensa, lo traerían de vuelta hasta la sede policial y le quitarían la vida.

“No estoy en contra de los Lince, no quiero que se vayan (de Ayolas), pero no estoy de acuerdo con la forma de actuar. Como madre no pienso dejar esto impune, quiero que se investigue y que los responsables sean castigados”, expresó.

Niega acusación

La titular de la Comisaría 8ª del barrio Mil Vivienda de este distrito, Crio. Principal MCP Ninfa López, negó la acusación y señaló que el viernes tuvieron una denuncia donde se informó sobre una persona que aparentemente estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia, y que realizaba desorden en el lugar.

En el marco de la denuncia, personal del Grupo Lince, con apoyo de una patrullera de la citada institución, se trasladó hasta el lugar donde pudieron divisar el hecho.

En el momento en que iba a ser detenido, este opuso resistencia, actuando de forma agresiva. Después de ser reducido y aprehendido, fue trasladado hasta la Comisaría, donde se comprobó su identidad, tratándose de Carlos Hernán González Vera. El mismo ya cuenta con varios antecedentes, inclusive por violencia familiar, y con ingreso a la penitenciaría.

Posteriormente, se comunicó del hecho al Ministerio Público. Seguidamente, se lo trasladó hasta el Hospital Integrado de Ayolas, donde se le realizó el diagnóstico médico.

“Negamos categóricamente que haya sido torturado. No negamos que, en muchos casos, el personal policial tiene que utilizar la fuerza cuando este tipo de personas están bajo los efectos de alguna sustancia y se muestran agresivos, pero negamos categóricamente algún tipo de hecho de tortura, como él manifiesta”, indicaron las autoridades.

