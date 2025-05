Abogado de Miguel Prieto acusa al contralor Camilo Benítez de persecución

El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusó al contralor general de la República, Camilo Benítez, de encabezar una persecución criminal contra el jefe comunal esteño. Según Ferreiro, el contralor estaría utilizando el mismo modus operandi que habría empleado en el pasado contra el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Ferreiro sostuvo que existen antecedentes que evidencian una supuesta conducta irregular por parte de Benítez y recordó que el contralor está denunciado penalmente. Como prueba, mencionó la existencia de chats obtenidos por orden judicial que revelan comunicaciones entre Benítez y Camilo Soares, en las que habrían coordinado acciones para montar una causa fiscal contra Mario Ferreiro y lograr su destitución del cargo.

“Seis denuncias penales presentaron contra Mario Ferreiro, una fue desestimada y las otras cinco prescribieron. No hubo ni siquiera un llamado a indagatoria, no pudieron demostrar un solo hecho punible y se trató de denuncias falsas”, afirmó el abogado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, cuestionó que Benítez nunca haya explicado por qué se comunicaba con Soares y le compartía supuesta información confidencial. “Le decía: ‘ahí te paso datos confidenciales, usá esto, no le cuentes a nadie’. Eso está todo en la justicia”, agregó.

Lea más: Intervención de CDE sigue mismo libreto que causa montada a Mario Ferreiro, según abogado

Intervención injustificada

Respecto al pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ferreiro aseguró que no se trata de un procedimiento común ni justificado, y acusó a la Contraloría de “inventar y falsear datos” para respaldar una intervención sin fundamentos.

“Hay observaciones que podrían constituir faltas administrativas, pero en ninguna se demuestra un daño patrimonial, que es un requisito fundamental para activar un mecanismo constitucional como la intervención”, explicó.

También rememoró el caso de Mario Ferreiro: “Lo mismo hicieron en su momento, con numerosos informes de la Contraloría que no tuvieron ningún sustento y no derivaron en nada”.

Sobre el informe actual que cuestiona la gestión de Prieto, Ferreiro desestimó las observaciones. “Dicen que no hay fotos de la Navidad Sustentable. ¿Dónde dice que eso es un documento exigido por ley? ¿Dónde dicen que las facturas presentadas no son suficientes?”, cuestionó.

Lea más: Habituados a “blanqueos”, cartistas tenderían a demoler a Prieto

Trato desigual

Finalmente, denunció un trato desigual hacia el municipio esteño.

“La Contraloría hizo seis inspecciones in situ, 160 pedidos de informe, y mantiene una oficina permanente en la Municipalidad de Ciudad del Este. Ninguna otra municipalidad está siendo perseguida de esta manera”, sostuvo. Y concluyó: “La intervención implica separar al intendente del cargo. Es una figura extrema, de última instancia. No se puede justificar solo por posibles faltas administrativas. Eso no lo hicieron con la Gobernación de Central ni con la Municipalidad de Asunción. Ahora lo utilizan como moneda de cambio”.