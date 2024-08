Francisco Arce: “Jugamos en alto nivel contra un gran equipo”.

“El rendimiento no fue excelente, porque no convertimos el gol para ganar, jugamos en alto nivel contra un gran equipo. El 2 de Mayo PJC reune todas las características de un equipo moderno; intensidad, rapidez y orden. Tuvimos para convertir, especialmente en el primer tiempo, pero no lo pudimos aprovechar”, manifestó Franisco Arce, entrenador de Guaraní, sobre el empate sin goles ante el 2 de Mayo PJC.

A renglón seguido, el DT aurinegro señaló: “En el segundo tiempo tuvimos muchas aproximaciones, pero malas decisiones. Creo que eso está siendo un factor que nos está jugando en contra. Creo que tenemos que respirar mejor y enfriarnos cuando llegamos cerca del área para poder ganar”.

“El partido pasado fue un empate con sabor a derrota y hoy fue un empate, no con sabor a victoria, pero con una mejoría importante en el rendimineto. Si vemos el vaso medio lleno, habrá preocupación por la seguidilla de empates, pero si somos positivos, vemos una mejoría importante en el equipo”, finalizó el Chiqui Arce.