Torneo Clausura: El Gallo sale bien parado

Intentaron mucho, pero falto claridad

Una primera etapa en la que el 2 de Mayo arrancó mejor. La visita manejó el balón con mucha claridad, copó bien el terreno de juego y mostró superioridad sobre un Guaraní que arrancó dubitativo y sorprendido.

Los dirigidos por Francisco Arce tardaron varios minutos para reaccionar y plantarse mejor en el campo de juego. Pero una vez que lo hicieron, comenzaron a equiparar el duelo y de a poco empezaron a pesar en terreno rival.

Mucho juego asociado no tuvo el aurinegro para generar ocasiones en ofensiva. En eso también tuvo que ver el buen parado táctico del visitante para no otorgar espacios. La mayoría de las llegadas del local partieron de los pies de Adrián Alcaraz, quien se mostró para asistir y para ser quien termine las jugadas.

En la segunda parte Guaraní tuvo mucho el balón, pero no pudo progresar en ofensiva con claridad. Cada intento de avanzar era obstruido por su rival, que con buenos movimientos tácticos cerraba los espacios.

Frente a los arcos las emociones no se hicieron presentes, tanto así que Gaspar Servio y Carlos Servín fueron más espectadores que partícipes en el encuentro. Los cambios no modificaron mucho el juego. En el balance el que más lo buscó fue Guaraní, pero el Gallo se lleva un punto que le permite amanecer, nuevamente, solo en la punta.

“Conforme con el punto”

“Un partido difícil y muy disputado. Me voy conforme por el punto, por el rival que enfrentamos y porque cuando no podes ganar es importante no perder, algo que nos pasó mucho en el Apertura”, indicó el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, Felipe Giménez.

Seguido, el técnico del Gallo norteño indicó: “Queríamos hacer un poco más de daño al rival, pero por el desgaste que traíamos con los partidos seguidos era importante no ceder espacios, contener los avances ofensivos de ellos y era importante no perder hoy”.

Por su parte, Francisco Arce, señaló: “El rendimiento no fue excelente, jugamos en alto nivel contra un gran equipo. En el segundo tiempo tuvimos muchas aproximaciones, pero malas decisiones. Si vemos el vaso medio lleno, habrá preocupación por la seguidilla de empates, pero si somos positivos, vemos una mejoría”.