Julio César Cáceres: “Necesitamos recuperar la alegría en el juego”

“Creo que fue un partido bastante parejo, friccionado con muy pocas ocasiones de gol. Nosotros no tuvimos mucha claridad en lo que queríamos realizar dentro del campo. Ellos manejaron el balón en los últimos minutos del primer tiempo y también en el arranque de la segund parte. En una jugada donde no logramos despejar, ellos nos anotaron y se quedaron con la victoria”, explicó el entrenador de Luqueño, Julio César Cácere, luego de caer 1-0 frente a Nacional.

A renglón seguido, el técnico auriazul añadió: “El resultado no me deja contento. Necesitamos recuperar la alegría en el juego, encontrar otra vez ese funcionamiento que no estamos teniendo y que nos dio buenos frutos. En esto tenemos que centrarnos, porque en este partido el equipo no generó ocasiones como para querdarnos con la victoria o conseguir un empate cuando estuvimos abajo en el marcador”.

El rival juega, te genera complicaciones y hay que tratar de sobrepasar esas dificultades. Pero desde el inicio del campeonato no estamos encontrando esa dinámica que tuvimos en el torneo pasado. Tenemos que recuperar la confianza, perder el miedo y apostar a ser más ofensvios”, finalizó el Emperador.