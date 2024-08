Remontada de Luqueño: Bomba pu Luque-pe

Cambios acertados y aptitud de remontar

Tres goles en el segundo tiempo, el primero con un zapatazo desde fuera del área –que puso de ganador a Guaraní–, blanquearon las insinuaciones que exhibieron en el lapso anterior ambos equipos en el partido de ayer en Luque. Pero Sportivo Luqueño sacó provecho de los cambios y tuvo la capacidad de remontar la desventaja y terminar festejando en casa.

El juego arrancó con un tiro de esquina a favor del Sportivo y en el que Jorge Benítez estuvo cerca de anotar, pero el golpe de cabeza no tuvo potencia ni dirección. No mucho después, también luego de un córner, Adrián Alcaraz inquietó a Alfredo Aguilar, que al final cerró el encuentro como salvador de la victoria de Luqueño al sacar en dos tiempos la pelota que a bocajarro Adrián cabeceó y tuvo destino de red.

A cada insinuación de Luqueño respondió Guaraní a lo largo del primer tiempo, lapso en el que Jorge Benítez malogró un mano a mano que le ganó el arquero Servio, en la mejor ocasión de anotar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gustavo Alfaro asumió en Paraguay: “quiero que juegue de igual a igual contra cualquiera”

Los cambios se hicieron sentir en el segundo periodo, pero el ingreso de Nicolás Maná tuvo mayor efecto en el Sportivo a diferencia en el Legendario, en el que el técnico Chiqui Arce tuvo que volver a sacar pronto a Nicolás Barrientos por lesión y así no pasó a ser efectiva esta variante. Un patadón de larga distancia de Roberto Mathías Martínez mandó la pelota al ángulo más lejano de Aguilar para el festejo aurinegro en el Feliciano Cáceres. Seis minutos después todo cambió, un remate de Jorge Mendoza desde fuera del área no pudo ser contenido por Servio, dando el empate al local. Luego del gol de la paridad no tardó para que el griterío luqueño inunde la República, tras varios rebotes y el gol de Alexis Villaba.

Rodrigo Rojas fue otra variante que fortaleció al once de Julio César Cáceres, que recuperó la sonrisa más al ver a Aguilar evitar el empate en tiempo cumplido. Fue victoria de Sportivo y otra desazón del Aborigen.