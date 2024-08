Tacuary gana duelo directo en la lucha por la permanencia

Jerarquía de Orlando Berrío marcó la diferencia

Protagonismo compartido por pasajes del juego, con un trámite que contó con carencia estética, con mucha intensidad y un mayor tránsito en la zona medular. Un poco mejor Sol de América, que intentó manejar el esférico en su condición de dueño de casa, mientras que Tacuary apostó al contraataque.

Lea más: Sol de América vs. Tacuary: Triunfo vital para Tacuary, a ritmo de vallenato

El Danzarín contó con un estilo vertical dentro de su propuesta ofensiva, con la constante participación de los extremos para ganar los costados, y los atacantes para ser receptores de los balones largos. La propuesta azul no logró arrimar el peligro hacia la portería de Vagner Brandalise.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su cautela, el “Buque” inició teniendo las mejores chances para quebrar el cero, primero con un tiro en ángulo oblicuo de Núñez, que encontró la posición de Medina. En la acción siguiente, Fernández hizo gala de su repertorio técnico, tomando un despeje de Benegas y perfilarse con un gran control orientado, para luego ensayar el zurdazo, que pasó cerca del poste del guardameta unicolor.

La complementaria inició con el empuje azul, que generó una ocasión clara mediante un tiro de Fernández, que encontró bien parado a Brandalise. La respuesta fue inmediata con un lateral ofensivo de Samudio, que fue en la frontal para Ferraz, este filtró el balón entre los volantes, con un pase que favoreció el desmarque de Berrío, y el colombiano tuvo su bautismo de gol, con una definición cruzada y suave, exhibiendo su gran jerarquía.

En la recta final respondió el Danzarín también con un lateral ofensivo de Díaz, a la posición de Roa, este luego de dejar atrás las marcas de Mangabeira y Cáceres y luego recibió la infracción dentro del área de Ferraz, que derivó en la sanción de la pena máxima. El tiro de Valdez dio en el travesaño y luego en el golero, pero en el rebote “Mudo” tuvo su revancha y no falló.

A falta de tres minutos para el cumplimiento del tiempo reglamentario, “Tacua”, con más resto físico, llegó al tanto ganador, originado en una incursión ofensiva de Argüello, quien metió el centro y cayó a la posición de Barrío. El cafetero, en medio de los zagueros, ejecutó el cabezazo esquinado para llevar los vitales puntos a barrio Jara, que le permiten seguir fuera de la zona de descenso, ante un rival directo.

Orlando Berrío: “Representa muchísimo”

La gran figura del partido, Orlando Barrio (33 años), valoró el triunfo de anoche en Villa Elisa, destacando que llegó con el estilo trabajado. “Representa muchísimo, porque este grupo viene trabajando, con una idea de juego que no abandonamos, desafortunadamente, a veces los resultados no nos acompañaron, llegamos a la victoria que nos ayuda a pensar en el acumulativo”.

El colombiano aseguró además que no fue fácil llegar a los goles. “En lo personal demasiado feliz de poder marcar mis primeros goles en Paraguay, porque fue difícil, lo que tuve que trabajar para tener esta recompensa: molestias musculares, recaía, volvía, pero no dejé de creer en mi capacidad y mis compañeros me ayudaron muchísimo”, indicó.

* A Brasil: El lateral Walter Clar (29) deja Tacuary para sumarse a Chapecoense, que compite en la Serie B del Brasileirão (2ª categoría).

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)