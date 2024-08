Aldo Bobadilla: “Si fue o no falta es decisión del árbitro y no se puede discutir”

“Triste por como lo perdimos. Me parece que era un partido controlado, donde ya comenzamos a volver el juego a nuestro favor. Por momentos nos preocupamos más por defender y cuando cuando comenzamos a jugar generamos situaciones para lastimar al rival”, manifestó Aldo Bobadilla, entrenador de Sportivo Ameliano, luego de la derrota 1-0 ante Olimpia.

Consultado sobre la jugada que terminó en el tanto del rival, el técnico de la V azulada indicó: “En una desatención nuestra, una perdida de balón llega el gol de ellos. Se reclama una falta que no la pitan, nos quedamos mirando y ahí nos hacen el gol. Ahora, si fue o no falta es decisión del árbitro y no se puede discutir eso. Pero a veces las decisiones son muy disparejas”.

Con respecto a las variantes que presentó su equipo, el DT explicó: “Tiene mucho que ver con el desgaste del equipo. En este partido realizamos algunas variantes por el desgaste que tuvimos en el partido pasado (ante Libertad por Copa Sudamericana). Ahora tenemos que trabajar para recuperar a los jugadores y presentar el mejor equipo el jueves ante el 2 de Mayo”