Ronald Roa: “un empate que a la larga nos va a servir”

“Uno está contento cuando rinde, pero necesitábamos de la victoria, necesitábamos ganar, lo buscamos con todo, el equipo se portó e intentamos encontrar la victoria, pero Guaraní juega, es un gran equipo, conseguimos un empate que a la larga nos va a servir”, expresó el delantero solense.

El futbolista danzarín, se mostró seguro de poder revertir la situación en conjunto. “Uno siempre busca sumar en lo colectivo sumar de a tres, conseguir resultados que nos venga bien a todos. Hablamos siempre, tenemos un gran grupo, hablamos de esto, no queremos estar en esta situación, estamos trabajando para salir de esto, y estoy seguro que lo lograremos”.

Por último, el ofensivo azul manifestó que el “Tiburón” le pide que busque el gol. “El profe me pide que muestre lo puedo hacer, me da la confianza para poder ingresar y me dice que busque el gol, que es lo que un delantero tiene que hacer. En lo anímico nos viene bien, buscábamos la victoria, pero un empate a la larga nos va a servir”