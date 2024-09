Felipe Giménez: “El puntero lo pasó mal”

“Venimos trabajando humildemente, tratando de pelear los primeros lugares. Me sentiría disconforme si prácticamente vengo a defenderme, a no jugar, a no atacarle al rival, no hacerle daño”, significó el Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo PJC, que se va quedando en la lucha por los puestos de vanguardia en el Clausura.

Lea más: Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo: Olimpia se aleja en la cima

“Contento realmente porque todo lo que hoy la pasó mal Olimpia, el puntero e invicto, porque sabíamos las falencias que tiene. Por ahí teníamos que ser contundentes”, refirió el profesional, quien señaló que contra los grandes deben ser aprovechadas las ocasiones generadas para lograr buenos resultados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 2 de Mayo volverá a ser visitante en la novena fecha. Enfrentará a Luqueño el próximo jueves 12, a las 17:30.