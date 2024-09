Roberto Torres: “En el fútbol no se merecen los goles”

“Estamos muy dolidos. Lastimosamente en el fútbol no se merecen los goles, sino hay que hacerlos. Me parece que mejoramos bastante, generamos chances de gol, pero lastimosamente no las supimos aprovechar de la forma que tenía que ser. Ellos, en la segunda parte tuvieron una ocasión y la aprovecharon”, manifestó Roberto Torres, entrenador de Sol de América.

Lea más: Sportivo Trinidense vs. Sol de América: Gana el auriazul y complica a Sol

A renglón seguido, el técnico danzarín señaló: “Lastimosamente tanto esfuerzo y nos vamos nuevamente con las manos vacías. Pero lo último que vamos a hacer es darnos por vencidos. Sabemos que estamos en una dificultad (zona de descenso) y no podemos darnos el lujo de perder más puntos. Los jugadores lo están dando todo, pero lastimosamente solo vale ganar para salir de esta situación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Después de la pausa tenemos nueve puntos donde tenemos que dar lo mejor y sacar la mayor cantidad de puntos para tratar de cambiar la situación que estamos afrontando. Sabemos que nos tocan rivales muy complicados, pero es el momento de demostrar para lo que estamos hechos”, finalizó.