Fútbol paraguayo: Los árbitros de los partidos de la fecha 10

La décima fecha del torneo Clausura 2024 arranca el miércoles 11 de setiembre. Un día después de finalizar el primer combo del año de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el fútbol paraguayo reanuda el segundo certamen de la temporada. En la ronda juegan Sol de América vs. Libertad, Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense, Nacional vs. Olimpia, General Caballero de Juan León Mallorquín vs. Sportivo Ameliano y Tacuary vs. Guaraní.

Fútbol paraguayo: Árbitros de la fecha 10

Miércoles 11 de septiembre

Sol de América vs. Libertad, a las 17:30, en el Luis Alfonso Giagni

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñonez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Hugo Martínez.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, a las 20:00, en La Nueva Olla

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñonez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Jueves 12 de septiembre

Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, a las 17:30, en el Feliciano Cáceres

Árbitro: Carlos Benítez.

Asistentes: Darío Gaona y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Nacional vs. Olimpia, a las 20:00, en el Arsenio Erico

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Julio Aranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Derlis López.

AVAR: Eduardo Britos.

Viernes 13 de septiembre

General Caballero vs. Sportivo Ameliano, a las 17:30, en el Ka’arendy

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Milciades Saldívar.

Tacuary vs. Guaraní, a las 20:00, en el Facundo Deleón Fossatti.

Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Blas Romero.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Félix Cantero.