Walter González: “Cuando no llegan los goles uno se reprocha”

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil y para hacer valer lo que hicimos en el partido contra Cerro Porteño estábamos obligado a ganar. El equipo está muy bien, el grupo es muy competitivo y eso es importante para esta levantada que estamos mostrando”, manifestó Walter González tras la victoria 2-1 ante Tacuary.

El delantero aurinegro ingresó de recambio y le dio la victoria a su equipo. Sobre esa situación expresó: “Uno se prepara para eso. Por estar en la banca a veces a veces no quiere trabajar de la mejor forma. A mi siempre me toca entrar de recambio y eso me motiva para trabajar bien en la semana y servir al profe si me toca la oportunidad”.

“Capaz no estamos siendo siendo efectvos, pero es algo normal. Son cosas que suceden, pero luego los goles llegan solos, se abre el arco y todo parece más fácil. Esta vez se me dio el gol y por suerte sirvió para yudar al equipo. Cuando no llegan los goles uno se reprocha, pero es el momento donde debe trabajar más”, concluyó el goleador.