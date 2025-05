Sudamericano Femenino Sub 17: Albirrojas, mundialistas

La goleadora albirroja, Claudia Martínez anotó el tanto para el triunfo al minuto 69, con el que Paraguay termine liderando la clasificación con 8 puntos, igualado con Ecuador, al que enfrenta en la última cita el sábado.

Con un empate y si Colombia no supera a Brasil, Paraguay se coronará campeón del Sudamericano por diferencia de goles a favor.

Síntesis: Estadio: Pascual Guerreno. Árbitra: Nohelia Giacomazzi. Asistentes: Adela Sánchez y Sofía Sarzay (terna uruguaya). Colombia: María Tejada; Isabella Almada, Sofía García, Izabella Cortés, Shaira Collazos (79’ Sara Malaver); Ella Martínez (87’ María Agudelo), Ana Clavijo (75’ Eidy Ruiz), Isabella Santa, Maura Henao; Vanessa Puerta (46’ Andrea García), María Baldovino. DT: Carlos Paniagua. Paraguay: Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Jazmín Pintos (89’ Denisse Leiva), Fiorella Aquino (46’ Kiara Florentín), Maité Mussi; Alison Bareiro, Claudia Martínez, Luz Paiva, Érika Figueredo; Florencia Cáceres y Cynthia Casco. DT: Luiz Almeida. Gol: 69’ Claudia Martínez (P).

Otros resultados

Los demás encuentros disputados anoche por la cuarta ronda del hexagonal final, Ecuador venció 4-1 a Perú y Brasil igualó con Chile 2-2. Las posiciones a falta de una jornada para el cierre del torneo: Paraguay y Ecuador 8, Colombia 7, Brasil 6 (clasificados), Chile 2 y Perú 0 (eliminados).

Programación de la última fecha: Sábado (horarios a definir): Brasil vs. Colombia, Paraguay vs. Ecuador y Chile vs. Perú.