Juan Pablo Pumpido: “Es difícil decir que se mejoró cuando perdés”

“Es difícil decir que se mejoró cuando perdés, porque una derrota nunca deja sensaciones buenas. Fue un partido donde lo iniciamos muy bien, donde salió de muy buena manera lo que habíamos planificado y nos ponemos en ventaja. Después se siguen cometiendo errores que en el fútbol profesional lo buscás adentro y es eso lo que nos está pasando”, explicó Juan Pablo Pumpido, entrenador de Luqueño.

Lea más: Fútbol paraguayo: Así está la tabla del torneo Clausura 2024

A continuación, el DT auriazul manifestó: “Venimos haciendo buenos partidos, pero perdemos. Vamos a trabajar en lo defensivo, porque seguimos cometiendo errores muy marcados. Hemos trabajado en estos días, pero es la materia a mejorar, porque parece que para ganar tenés que hacer diez goles y que no te hagan once”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar, el técnico argentino señaló: “Se defiende con once y se ataca con once, no hay sectores en el fútbol. Tenemos que ser un todo, y en el todo vale lo mismo que defienda un delantero en posición de delantero y que defienda un defensor en posición de defensor. Si no nos damos cuenta de que tenemos que hacer más esfuerzo vamos a seguir sufriendo”.