Víctor Bernay: “Tuvimos más aproximaciones, pero el empate es justo”

“Creo que cuando en un partido no se puede ganar, preservar el arco en cero es inmportante. Creo que tuvimos un poco más de aproximaciones al arco, pero no estuvimos certeros. Ambos equipo propusieron buen juego, intentaron ganarlo y el empate me parece justo”, explicó Víctor Bernay, entrenador de Nacional, tras el empate sin goles ante Guarani.

En cuanto al funcionamiento de su equipo, el técnico tricolor comentó: “Los muchachos tuvieron una gran disciplina táctica para sostener cuando el rival atacaba y para buscar los desmarques con búsqueda de espacios cuando intentábamos quebrar la defensa rival. Considero que en el primer tiempo tuvimos que tener un mejor rendimiento de los receptores en los ataques de Gustavo Caballero, porque estaba desnivelando por su sector”.

“El empate no era lo que nosotros ni el rival buscaba, pero el sabor, por todo lo que pasó, es justo”, finalizó el DT de la academia.