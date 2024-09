Copa Paraguay: Guaireña se anota entre los 16 mejores

El inicio fue parejo, sin un estilo visible de los equipos, a consecuencia de la pésima condición del campo del Deportivo Capiatá, que obligaba a llevar la iniciativa de los entrenadores por la vía aérea, buscando insistentemente saltar líneas con pelotazos.

Lea más: Cerro, en los penales y no jugando bien, a octavos de Copa Paraguay

La primera situación de riesgo fue para el “aurirrojo”, gestado desde un pase profundo de Chaparro para López, este, recostado por derecha, aguardó la llegada de Báez, el esférico llegó al atacante, quien sacó el potente disparo que encontró a Toledo bien ubicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cuadro “albiceleste” pobló campo rival sobre el final de la primera fracción, momento en que llegó el tanto del desnivel, que nació en una descarga de Vázquez, para que Matías Céspedes, en posición ofensiva, saque el potente derechazo que ingresó en el ángulo izquierdo del guardameta Castro.

En el inicio de la complementaria Guaireña no levantó el pie del acelerador y estuvo cerca de duplicar la ventaja con una definición de Céspedes, que Castro desvío bien. Posteriormente manejó la mínima diferencia para instalarse entre los 16 mejores, donde queda emparejado con 24 de Setiembre de Areguá (Primera B).

La Fase 3 se cierra en Encarnación

La tercera fase de la Copa Paraguay se completa esta noche con el lance que sostendrán Encarnación FC y Tacuary, por el último boleto a octavos de final.

El ganador de la llave avanzará entre los 16 mejores del torneo de integración, donde quedará emparejado con el vigente campeón, Libertad.

* Hoy, a las 19:30. Encarnación FC (Intermedia) vs. Tacuary (Honor), en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Los clasificados a octavos: Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense; Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo; Sportivo Ameliano vs. Guaraní; Olimpia vs. 3 de Febrero CDE; Sportivo Iteño vs. Sportivo Carapeguá; 24 de Setiembre vs. Guaireña; Sol de América vs. Cerro Porteño y Libertad (espera rival).