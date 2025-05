Confunden el Tratado de Yacyretá con la Nota Reversal de 1992

- El director ejecutivo de turno de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez Cuevas, en una reciente entrevista televisada, dijo y reiteró que la tarifa de la EBY, de US$ 50/MWh, fue definido de acuerdo con el Tratado de Yacyretá.

- No recordó que el 9 de enero de 1992, en Buenos Aires, el embajador paraguayo de entonces, Dido Florentín Bogado, en representación el canciller Alexis Frutos Vaesken, firmó con Guido Di Tella, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores y Culto, tres de estos instrumentos diplomáticos.

- En el párrafo 1, del segundo de ellos, se lee: “Señor embajador: Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia en relación a las conversaciones mantenidas por los representantes de nuestros gobiernos en noviembre de 1991 respecto de la tarifa y financiamiento del proyecto Yacyretá”.

- En ese punto 1, establecían que: “la tarifa a ser pagada a la EBY por toda la energía posible de generar con el caudal hídrico aportado por el embalse, entregada y medida en barras de la central, será de 0,030 US$/kWh ... a valores constantes de diciembre de 1991, desde el inicio de la generación ... Hasta el año 2048. La tarifa ... será actualizada conforme a las previsiones establecidas en la planilla 2 vigente del Anexo C ... para mantener constante el valor del mes de diciembre de 1991”. O sea US$ 30/MWh entonces; hoy alrededor US$ 51/MWh.

Rechazo en el Poder Legislativo de nuestro país

- Por razones de espacio pasaremos por alto las otras imposiciones de ese documento de nuestro país.

- El 15 de junio de 1995, la Cámara de Senadores rechaza la Nota Reversal, porque lo consideraron inconvenientes a los intereses del país (Nota 492).

- El 7 de julio de 1995, la Cancillería comunicó al gobierno argentino “la invalidez de la vigencia del acuerdo en Paraguay”.

- Por extraño que parezca, el documento siguió vigente por decisión de nuestros socios y hoy, con el Acta Acuerdo Santiago Peña/Javier Milei, los gobiernos deciden reflotarlo.