Aldo Bobadilla: “No aprovechar las ocasiones nos terminó costando”

“Triste por el resultado, por como se presentó el juego. Tener tantas ocasiones ante Cerro Porteño y no aprovecharlo nos terminó costando y terminamos perdiendo el partido de una manera inexplicable. De un rechazo de ellos terminan haciendo el gol”, manifestó Aldo Bobadilla, entrenador de Ameliano, tras la derrota 1-0 ante Cerro Porteño.

A renglón seguido agregó: “Lastimosamente no pudimos sumar. Tuvimos ocasiones para convertir goles, pero no lo aprovechamos o de lo contrario creo que el resultado hubiera sido diferente. No sé si el empate iba a ser justo si nosotros lográbamos convertir algunas de las situaciones que generamos en la primera parte”.

“Cuando ellos nos convierten intentamos volver a jugar, pero la efectividad fue nuestra mayor falencia. Ahora tenemos que digerir rápidamente lo que pasó y luego comenzar a trabajar pensando en el partido que viene”, finalizó el DT de la V azulada.