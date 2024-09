Torneo Clausura: Nacional acorta distancia

Poco fútbol y mucha polémica

bol y no por la pobre propuesta de los equipos, sino principalmente por el paupérrimo arbitraje de Juan Eduardo López, quien entorpeció de sobremanera el desarrollo del juego.

La primera mitad llegó hasta los 73 minutos, etapa en la que el Tricolor se puso en ventaja con el tanto de Rivas, quien sacó provecho de un desvío de Samudio ante un centro rasante de Gaona Lugo.

El tanto tuvo un chequeo VAR innecesario, porque era evidente la disputa limpia por el esférico entre Gaona Lugo y Alonso, que derivó en la pérdida del equilibrio del lateral. La revisión consumió varios minutos, el partido se empezaba a cortar.

Una vez reanudado el espectáculo, una “falta táctica” de Meza derivó en la expulsión discutible del volante tricolor, luego de una disputa con Romero, quien fue a parar a la banca local, acción que llevó a otro chequeo bastante prolongado.

Como si faltara poco, el juez no se animó a suspender el encuentro luego del incidente grave protagonizado por un vecino del estadio, quien miraba el espectáculo desde su terraza y lanzó una botella de vidrio a la gradería visitante, que impactó en un hincha tricolor, quien quedó con el rostro ensangrentado y fue derivado a un centro asistencial.

La etapa complementaria tuvo muy poco. Rojas evitó el empate ante la doble chance que tuvieron Riveros y Romero. Ya en el último minuto Martínez sentenció el juego sacando provecho de la deficiencia en la retaguardia auriazul.

Actitud, factor clave para Víctor Bernay

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, resaltó la entrega de sus dirigidos para sacar adelante el partido contra Trinidense. “Lo primero que hay que valorar es la actitud. Se han brindado el máximo, con toda responsabilidad, pudieron interpretar el juego, que se hizo difícil al inicio porque no podíamos conseguir el balón en zona de gestación. A partir del gol se abrieron unos espacios y manejamos más las acciones”.

Sobre el incidente que afectó a un hincha tricolor, que quedó con un corte cerca del ojo, opinó. “No es de una persona de bien arrojar un objeto contundente, pudiendo ocasionar algo más grave aún. No tiene que quedar en el olvido, tiene que haber una investigación para que no vuelva a suceder, eso puede matar, generar situaciones, que no entran en la razón de un ser humano”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)